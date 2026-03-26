Ex Lazio | Nesta in tribuna a Bergamo: segue Italia - Irlanda del Nord sugli spalti
26.03.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Tutti vicino a Gattuso. Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio e Milan e in passato compagno del ct dell’Italia, è presente sugli spalti del Gewiss Stadium di Bergamo per seguire la semifinale dei playoff Mondiali degli azzurri contro l’Irlanda del Nord. Insieme a lui anche Zambrotta, Ambrosini, Balotelli e Florenzi in tribuna.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.