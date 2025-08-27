Ex Lazio | Sardo, subito addio al Monza: ora è vicino al Pescara
È vicino al secondo trasferimento della sua estate, Jacopo Sardo. L'ex centrocampista della Lazio Primavera, che nelle scorse settimane ha firmato per il Monza dopo aver lasciato il Saarbrucken, ora è vicino a un altro club di Serie B. Secondo quanto riportato da Rete 8, infatti, si starebbe per concretizzare la trattativa in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore dei biancorossi con il Pescara.
