Fiorentina, è fatta per Nicolussi Caviglia: cifre e formula dell'affare
La Fiorentina ha chiuso la trattativa con il Venezia per l'arrivo in viola di Hans Nicolussi Caviglia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club viola e quello lagunare hanno raggiunto l'accordo sulla base di un prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 7. Diritto che potrebbe diventare obbligo a una condizione: al raggiungimento del 50% delle presenze del calciatore in questa stagione.
I prossimi passi.
Nelle prossime ore Nicolussi Caviglia arriverà a Firenze per sottoporti alle visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto che lo legherà almeno per la prossima stagione ai viola, con Stefano Pioli che potrebbe averlo a disposizione, se tutto dovesse essere completato in tempo, anche per la partita contro il Torino di domenica alle 18.30.
