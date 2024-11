Focolari ammette: "Lazio? Non avrei mai scommesso su questa classifica"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari ha parlato della Lazio e della vittoria conquistata contro il Monza all'U-Power Stadium. Ecco le sue parole: “Sono quei risultati importanti e che lasciano il segno. Nel primo tempo la Lazio poteva anche trovare un risultato più largo, poi mi è sembrata stanca ma è una squadra che va applaudita e basta. Se analizziamo la partita, ci sono state zero parate di Provedel. Baroni ha inserito poi tre centrali di difesa per difendere le palle inattive. Vedo il bicchiere assolutamente mezzo pieno: 10 vittorie nelle ultime 11 partite. Ora la Lazio è prima in classica o mal che vada seconda: chi avrebbe detto una cosa del genere ad inizio anno? In Rovella vedo lo stesso piglio e cattiveria di Lucas Leiva: un giocatore di grande qualità ed è stato il migliore in campo. La Lazio ha sofferto nel finale ma è stata una buona partita. La sosta è benedetta in questa fase: la Lazio mi sembra stanca e potrà riposare”.

