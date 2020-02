Genoa - Lazio, l'arbitro del match: i precedenti con i biancocelesti

La 25ª giornata di Serie A Genoa-Lazio in programma domenica 23 febbraio 2020 alle ore 12.30 allo Stadio Ferraris di Genova, sarà diretta dal signor Fabio Maresca (sez. Napoli).

Assistenti: Tegoni - Rocca

IV uomo: Abbattista

V.A.R.: Massa

A.V.A.R.: Lo Cicero

I PRECEDENTI - L'arbitro Fabio Maresca ha diretto la Lazio in undici occasioni, sette delle quali sono terminate con la vittoria dei biancocelesti. Due volte è arrivato il pareggio, ed altrettante la sconfitta. L'ultimo precedente risale al 16 dicembre 2019, quando il fischietto partenopeo arbitrò il match di campionato tra Cagliari e Lazio, partita nella quale l'armata di Inzaghi riuscì ad agguantare la vittoria in pieno recupero grazie a Caicedo. L'ultima sconfitta, invece, risale ad Inter-Lazio al 25 settembre 2019: quella volta un gol di D'Ambrosio decise la sfida. Negli undici precedenti, Maresca ha concesso ben quattro rigori alla compagine capitolina, rispettivamente nelle partite contro Bologna, Crotone, Genoa e Sassuolo. Infine, l'arbitro ha diretto in passato un match tra biancocelesti e Grifoni: era il 15 aprile 2017 e, quella volta, arrivarono due gol per parte. Dalla sua, la Lazio beffò il portiere rossoblù Faccioli con Luis Alberto e Biglia.

Di seguito, tutte le designazioni di giornata:

ATALANTA – SASSUOLO

MANGANIELLO

BINDONI – VALERIANI

IV: FOURNEAU

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO



BOLOGNA – UDINESE Sabato 22/02 h. 15.00

PASQUA

CECCONI – PAGNOTTA

IV: VOLPI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MELI



BRESCIA - NAPOLI Venerdì 21/02 h. 20.45

ORSATO

GIALLATINI – VECCHI

IV: MARINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: PRETI



FIORENTINA – MILAN Sabato 22/02 h. 20.45

CALVARESE

VIVENZI – DEL GIOVANE

IV: GIUA

VAR: NASCA

AVAR: CARBONE



H. VERONA – CAGLIARI

PAIRETTO

TOLFO – IMPERIALE

IV: SACCHI

VAR: BANTI

AVAR: PRETI



INTER – SAMPDORIA h. 20.45

MARIANI

MONDIN – GALETTO

IV: PICCININI

VAR: AURELIANO

AVAR: PASSERI



ROMA – LECCE h. 18.00

GIACOMELLI

RANGHETTI – BRESMES

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: COSTANZO



SPAL – JUVENTUS Sabato 22/02 h. 18.00

LA PENNA

LONGO – PRENNA

IV: BARONI

VAR: DI BELLO

AVAR: DE MEO



TORINO – PARMA

ABISSO

PERETTI – CALIARI

IV: ILLUZZI

VAR: VALERI

AVAR: SCHENONE

Pubblicato il 20/02 alle 10.25