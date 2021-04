Giudice sportivo: confermata la squalifica di Caicedo, un big entra in diffida

La Lega Serie A, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea, in seguito alla trentesima giornata di campionato. In casa Lazio confermata la squalifica di Caicedo che non sarà a disposizione nel prossimo match interno contro il Benevento. Quarto cartellino giallo del campionato per Luis Alberto che dunque entra in diffida ed è a rischio squalifica. Una giornata di stop e 5 mila euro di multa per Zlatan Ibrahimovic espulso nella gara contro il Parma per aver rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara. Per quanto riguarda il Benevento, confermata la squalifica del difensore Tuia che salterà il match con i biancocelesti.