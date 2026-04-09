Italia, Cucchi: "Ci vuole una rivoluzione. Ex calciatore in Federazione? Magari!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Riccardo Cucchi ha detto la sua sulla Nazionale e su quello che potrà essere il prossimo futuro tra ct e presidente federale: "Sono rimasto sorpreso, in negativo, dal fatto che le dimissioni di Gravina e dello stesso Gattuso non siano arrivate immediatamente dopo l'eliminazione con la Bosnia, sono serviti 2-3 giorni. Di fronte ad un disastro sportivo di queste proporzioni il senso di responsabilità avrebbe dovuto comportare l'immediato passo indietro”.

“Non è un uomo che può cambiare le sorti del nostro calcio. Né sulla panchina della Nazionale, né in Federazione. Ci vogliono progetti, una rivoluzione, la capacità di cambiare il sistema. Di tornare a capire come allevare talenti. Questo è il grande problema. Non ne siamo più capaci, non è possibile che in 20 anni non siano più nati calciatori come Totti, Pirlo, Del Piero".

“Ex calciatore? Vedrei con grande gioia l'arrivo al vertice della Federazione di un ex calciatore. Quella italiana è l'unica Federazione in Europa a non aver mai avuto un calciatore ai vertici della FIGC. Bisognerebbe interrogarsi sul perché. Non sono stati capaci i nostri calciatori di evolvere anche come dirigenti o perché non abbiamo voluto che lo facessero".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.