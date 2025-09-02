Italia, Fabbian: "Giocare per la Nazionale è motivo d'orgoglio"

TUTTOmercatoWEB.com

Parla Giovanni Fabbian. Direttamente dal ritiro dell'Italia a Coverciano, il centrocampista del Bologna ha raccontato le emozioni della sua prima convocazione in azzurro e del percorso della Nazionale. Di seguito le sue parole.

Cosa vuoi far emergere?

"La cosa fondamentale è l'umiltà, un aspetto che mi piace sempre evidenziare. In campo si migliora, si impara, ma la cosa più importante è l'umiltà e la voglia di migliorare. Giocare per la Nazionale è sempre motivo d'orgoglio. Io ho avuto anche la possibilità di giocare con le giovanili, ma è sempre un onore indossare l'azzurro".

All'estero hanno più coraggio nel lanciare i giovani?

"In Italia ci sono giovani come all'estero, l'importante è avere la possibilità di sbagliare e di riprovare".

Hai intrapreso un percorso universitario

"Sì, sto facendo un percorso di economia con una università on-line. Credo sia un percorso affine ai miei pensieri, l'ho fatto principalmente per trovare qualcosa extra-calcio perché la carriera da calciatore non è lunghissima e dopo devi pensare ad altro. L'ho fatto principalmente per questo".

In cosa ti sta migliorando Italiano?

"L'importante per un calciatore è mettersi a disposizione, lo lo faccio sia al Bologna che qui in Nazionale...".

Siete cresciuti senza l'Italia al Mondiale. Che mancanza è stata per voi?

"Dalla nazionale italiana ci si aspetta di giocare il Mondiale... Mi è sempre dispiaciuto, siamo qui e ci mettiamo a disposizione per raggiungere questo obiettivo".

Come hai vissuto questa convocazione?

"In modo tranquillo e sereno, è sempre motivo d'orgoglio far parte di questo gruppo e di questa storia. Voglio godermi questa esperienza nel migliore dei modi".

Speri di poter debuttare? Sei pronto?

"Ce la metterò tutta, siamo giovani e a completa disposizione dello staff e del mister. Cerco di mettere a disposizione tutto ciò che ho, poi ciò che verrà verrà...".

A chi ti ispiri tra i giocatori in gruppo?

"Qui giochiamo con grandi campioni, l'importante è estrapolare il massimo da ognuno di loro. In questo momento sono concentrato qui, al momento cerco di godermi questi momenti".

Che ricordi hai della Nazionale da ragazzino? Cosa ti sta dando Italiano?

"I miei ricordi sono più legati all'infanzia, alla famiglia. Ho molti ricordi e tutti positivi. Mister Italiano mi sta dando una grande mano, in settimana lavoriamo molto e mi dà numerosi consigli. Cerco di fare sempre quello che mi chiede".

