Italia, Gattuso ha le idee chiare: provato Zaccagni nel tridente d'attacco

Nasce la prima Italia di Gattuso. Il ct mischia le carte e prova a ridare vigore a una selezione che ha l'obiettivo minimo di qualificarsi al mondiale. Nell'allenamento di oggi, l'ultimo prima della partenza per Bergamo in vista della sfida contro l'Estonia. Gattuso sceglie il 4-3-3 con Donnarumma in porta e difesa composta da Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco; a centrocampo Locatelli al centro coaudiuvato da Barella e Tonali come mezzali; mentre il tridente è composto da Politano, Kean e Zaccagni.

