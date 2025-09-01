Italia, problemi per Scamacca e Tonali: rimarranno in ritiro, ma...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Le condizioni di Gianluca Scamacca sono da valutare giorno dopo giorno. Il centravanti della Nazionale lamenta un problema al ginocchio, ma ha risposto comunque alla convocazione del commissario tecnico Gennaro Gattuso e le sue condizioni verranno valutate direttamente a Coverciano. In ripresa Tonali dopo il problema alla spalla: "Ha ancora un po' di fastidio ma sta recuperando", ha detto il CT prima di dare ufficialmente il via alla conferenza stampa.

