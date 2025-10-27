Juve, la Lazio costa la panchina a Tudor? I possibili sostituti

RASSEGNA STAMPA - Igor Tudor perde contro la Lazio. Stravolgere la formazione non è servito per creare l'effetto sorpresa, sono stati troppi i cambiamenti e non hanno risolto i problemi di una sterilità offensiva rimasta tale anche con quattro giocatori offensivi in campo. La Juve non vince da otto partite, nelle ultime tre ha incassato tre sconfitte tra Como, Real Madrid e Lazio e la crisi si fa sempre più buia nello spogliatoio bianconero. La giornata di oggi diventerà quindi fondamentale. La società si riunirà per prendere una decisione sul futuro del tecnico croato.

TUTTO RIMANDATO? - La partita tra due giorni contro la Cremonese potrebbe essere l'ultima occasione per Tudor o, forse, l'ultima panchina a prescindere dal risultato. La vicinanza all'impegno valido per la nona giornata di Serie A impone alla dirigenza di attendere prima di ringraziare l'allenatore e allontanarlo da Vinovo, ma in attesa di una decisione ufficiale da tempo ci si guarda intorno su quello che potrebbe essere un suo potenziale sostituto.

I POSSIBILI SOSTITUTI - Il nome che attira maggiormente le attenzioni della piazza è Luciano Spalletti, reduce da uno Scudetto con il Napoli e un'avventura infelice con la Nazionale. Poi c'è Roberto Mancini che non allena una squadra di club dal 2018, lo Zenit: ultima avventura prima di sedersi per cinque anni sulla panchina dell'Italia (vincendo un Europeo e mancando un Mondiale) e per uno su quella dell'Arabia Saudita. All'appello non mancano i soliti Raffaele Palladino, dimissionario da Firenze e che da giocatore ha indossato la maglia juventina, e Daniele De Rossi, reduce dalla rescissione del contratto con la Roma.