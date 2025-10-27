Juve, ore decisive per la panchina: Spalletti la prima scelta per il post Tudor
Si attende solo l'ufficialità, ma Igor Tudor non sarà più l'allenatore della Juventus. Decisivo il ko incassato dalla Juventus contro la Lazio, arrivato dopo quelli contro Real Madrid e Como e che ha allungato a otto la striscia di partite consecutive senza vittoria per i bianconeri.
In attesa di un comunicato del club bianconero che confermi l'esonero, sono già iniziati a circolare i primi nomi per un potenziale successore. Per la prossima sfida contro l'Udinese, in programma mercoledì, sulla panchina bianconera potrebbe sedere Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, ma si tratterebbe solamente di una soluzione temporanea.
Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, la prima scelta della Juve per sostituire Tudor sarebbe Luciano Spalletti, rimasto libero dopo essere stato esonerato dalla Nazionale.