Juve, Tudor esonerato dopo la Lazio! Si attende solo l'annuncio: le ultime

Igor Tudor non sarà più l'allenatore della Juventus. A riportarlo è Gianluca Di Marzio su X: nelle prossime ore l'annuncio ufficiale della società bianconera, decisiva la sconfitta di ieri sera contro la Lazio.
Da tempo il tecnico croato era in bilico: l'ottava partita consecutiva senza vittorie gli è costata la panchina. Nelle ultime tre gare, tra l'altro, i bianconeri hanno sempre perso senza nemmeno riuscire a segnare.
Proprio per questo la dirigenza della Juventus ha deciso di sollevare dall'incarico Tudor. Manca solamente il comunicato ufficiale che attesti la decisione finale.
