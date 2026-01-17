Keita, la Top XI dei calciatori con cui ha giocato: ci sono due ex Lazio
17.01.2026 11:45 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Gaetano
L'ex calciatore biancoceleste Keita Balde Diao ha rivelato in un video in collaborazione tra Monza, Serie B e Calciatori Panini, la sua formazione ideale.
Una Top XI con i giocatori più forti "che tu hai giocato", come direbbe Antonio Cassano. All'interno, ci sono anche due ex compagni dei tempi della Lazio come Sergej Milinkovic-Savic e Stefan De Vrij, con l'olandese che avrebbe poi ritrovato all'Inter. Di seguito la formazione, partita da un 4-3-3 e finita con l'essere un 4-3-1-2.
4-3-1-2: Handanovic; Sarr, De Vrij, Koulibaly, Grimaldo; Milinkovic-Savic, Fabinho, Fabregas; Mané, Lautaro Martinez, Falcao.
