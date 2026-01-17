Lazio, sfida a destra per il Como: Cancellieri supera Isaksen?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Una maglia, due candidati. Ma uno, al momento, sembra avere qualcosa in più. A 48 ore dalla sfida contro il Como, il vento soffia dalla parte di Cancellieri, in vantaggio su Isaksen per una maglia da titolare sulla corsia destra dell’attacco della Lazio.

Il ballottaggio resta aperto, anche perché nell’ultimo periodo nessuno dei due è riuscito a incidere con continuità, come invece era accaduto a fasi alterne nel corso della stagione. Tuttavia l’esterno romano ha dato segnali incoraggianti nelle ultime uscite, mostrando una condizione in crescita dopo l’infortunio. A colpire sono soprattutto l’intensità e il lavoro senza palla, aspetti che Sarri valuta con attenzione.

Situazione diversa per Isaksen, apparso in difficoltà nella gara contro il Verona, dove è risultato tra i meno brillanti. Il danese potrebbe quindi rifiatare, restando comunque una soluzione utile a gara in corso. Nell’ultimo match i due hanno anche giocato insieme, con Cancellieri adattato inizialmente sulla fascia sinistra: una scelta d’emergenza che non aveva convinto del tutto lo stesso Sarri, come ammesso a fine gara.

Non a caso, nella ripresa, il cambio di assetto ha premiato la Lazio. Spostato a destra al posto di Isaksen, Cancellieri ha lasciato il segno con il passaggio in profondità che ha avviato l’azione del tiro-cross di Lazzari, culminata nell’autorete di Nelsson. Un episodio che pesa nel duello e che oggi lo pone leggermente avanti nelle gerarchie.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, resta però una certezza: su quella corsia non c’è ancora un padrone. Anche per questo la Lazio continua a tenere aperta ogni possibilità, pronta ad ascoltare eventuali offerte per entrambi già in questa finestra di mercato.