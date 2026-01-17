Lazio | Fabbian, resiste la Fiorentina: ipotesi scambio con il Bologna
17.01.2026 11:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Giovanni Fabbian potrebbe lasciare il Bologna. Il suo nome è nella lista della Lazio come nuovo innesto a centrocampo, ma ad oggi il club biancoceleste ha altre priorità. In questo contesto, possono inserirsi altre soluzioni.
Il calciatore piace anche alla Fiorentina, la quale avrebbe come priorità il nome di Thorstvedt del Sassuolo, ma i neroverdi non aprono alla cessione del norvegese.
Fiorentina e Bologna si affronteranno nel weekend, e proprio in quell'occasione potrebbero parlare di Fabbian. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i Viola sarebbero pronti a intavolare uno scambio con Sohm, arrivato in estate dal Parma.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.