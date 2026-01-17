Calciomercato Lazio | Porta girevole: due opzioni per il post Mandas
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Christos Mandas cerca nuove opportunità altrove. Dopo l'esplosione con Baroni, durante questa stagione ha collezionato una sola presenza, l'arrivo di Sarri ha cambiato il suo destino in biancoceleste e Provedel si è ripreso il suo posto tra i pali.
Nelle ultime ore sembra che si sia fatto avanti il Bournemouth per il portiere greco, l'ennesimo intreccio di mercato che coinvolgerebbe i due club. Solo che, questa volta, la situazione potrebbe concludersi a favore dei biancocelesti.
La Lazio, in caso di partenza di Mandas, avrà bisogno di un sostituto. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, i due nomi in cima alla lista come vice Provedel sono Stankovic del Venezia e Bento dell'Al-Nassr (nei giorni scorsi è stato a un passo dal Genoa).