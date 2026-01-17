Serie A, si procede con la 21ª giornata: le gare in programma
17.01.2026 10:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Serra
La 21ª giornata di Serie A si è aperta ieri con il pareggio tra Pisa e Atalanta per 1-1 e continuerà quest'oggi con tre anticipi del sabato. Ad aprire le danze saranno Udinese e Inter alle 15.00, seguite poi da Napoli-Sassuolo alle 18.00 e infine da Cagliari-Juventus alle 20.45.
La Lazio chiuderà la giornata lunedì sera contro il Como, subito dopo Cremonese-Verona, mentre domani sarà il turno di Parma-Genoa (12.30), Bologna-Fiorentina (15.00), Torino-Roma (18.00) e Milan-Lecce (21.00).
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.