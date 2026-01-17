Lazio, Ballotta ricorda: "Dovevo fare da chioccia a Muslera". Poi su Inzaghi...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, ha scritto la storia della Lazio e del calcio italiano. Infatti, Ballotta è tutt'oggi il calciatore più anziano ad aver disputato un incontro di Serie A (44 anni e 38 giorni). In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex Lazio è tornato a parlare dell'esperienza in bancoceleste. Di seguito le sue parole:

"Dissi di sì quando seppi che mi aveva voluto Zoff, all'epoca presidente. E fui ancora più contento quando andai a firmare: non avevo il procuratore, mi chiese quanto volevo e risposi: "Faccia lei". Una cifra in mente ce l'avevo, ma quella che scrisse lui era ben più alta, mi aveva messo alla pari con gli altri. Era una Lazio piena di grandi uomini prima che di grandi calciatori, anche se, dico la verità, per il potenziale che aveva qualcosa in più poteva vincere".

Poi l'aneddoto su Simone Inzaghi, ex compagno alla Lazio e oggi allenatore dell'Al Hilal: "C'era Simone Inzaghi che a biliardo "rubava" sempre, una roba allucinante. Ne aveva ogni volta una, gira che ti rigira vinceva lui".

Infine, sul record di longevità: "Il segreto era la mia serenità, non avevo niente da perdere né da dimostrare. Dovevo essere la chioccia di Muslera, appena arrivato dall'Uruguay con una faccina da bambino, aveva talento ma non era pronto, finii per giocare io. Un sacco di partite le feci da infortunato. L'ecografia disse che avevo uno stiramento, ma Delio Rossi era categorico: "Non me ne frega niente, tu giochi, al massimo se non ce la fai chiedi il cambio". Ma sono un testone, fasciato e strafasciato il cambio non l'ho mai chiesto".