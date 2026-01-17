Lazio, Dele-Bashiru può esserci contro il Como: ecco quando torna

RASSEGNA STAMPA - Contro il Como il ballottaggio principale in avanti è quello tra Isaksen e Cancellieri sulla fascia destra, mentre la certezza nel reparto offensivo è invece Zaccagni, che rientra dalla squalifica e riprenderà il suo posto a sinistra. Al centro Noslin resta il riferimento almeno dal primo minuto, con Ratkov come alternativa in corsa.

Per il resto, in mezzo al campo Sarri dovrà ancora fare a meno di Basic: il rientro è slittato e il croato non verrà rischiato contro il Como. Questo spalanca la strada alla seconda titolarità consecutiva di Taylor, che agirà con Cataldi e Vecino, più Belahyane pronto a subentrare.

Dele-Bashiru, impegnato oggi alle 17 con la Nigeria contro l’Egitto nella finale per il terzo e quarto posto, tornerà alla base soltanto domani, a ridosso del match: difficile immaginare un impiego, ma potrebbe rientrare tra i convocati.

In difesa, invece, con la coppia centrale Gila-Romagnoli, il dubbio di Sarri riguarda le fasce: ballottaggio tra Lazzari e Pellegrini per una maglia da titolare, con Marusic che si sposterà a destra o a sinistra a seconda di chi verrà scelto. 

