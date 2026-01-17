Lazio, Rovella sfida il Como: "Riscattiamo la gara d'andata!"
All'interno del match program di Lazio - Como pubblicato dalla società biancoceleste è presente un'intervista a Nicolò Rovella. Il centrocampista è tornato a parlare della gara d'andata contro i lariani, persa 2-0 alla prima giornata di campionato.
Di seguito le sue parole: "È una Lazio diversa e in fiducia dopo la vittoria di Verona. Vogliamo riscattare la partita di andata, dove ci siamo fatti trovare impreparati per una serie di motivi, compreso il fatto che fosse la prima giornata. Giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e per questo dobbiamo vincere per dare continuità al successo di domenica scorsa".
