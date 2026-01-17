Morte Commisso, Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente: nessuna richiesta di rinvio
17.01.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Tuttomercatoweb.com
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2025
La partita tra Bologna e Fiorentina, in programma per domani alle ore 15, si giocherà regolarmente. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la squadra viola non ha infatti chiesto il rinvio della partita e la volontà è quella di scendere in campo per onorare il presidente Rocco Commisso. Anche la squadra femminile giocherà oggi contro il Genoa alle ore 15.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.