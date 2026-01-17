Lazio, Rovella svela le sue condizioni: ecco come sta
17.01.2026 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La pubalgia l'ha tenuto fuori per parecchio tempo, ma ora è tornato. Contro il Verona Nicolò Rovella si è rivisto in campo con la maglia della Lazio, non giocava dal derby di fine settembre contro la Roma.
Al momento però non è ancora al 100%, come ha svelato lui stesso dopo la gara del Bentegodi. Nel match program della sfida contro il Como è tornato a parlare delle sue condizioni. Di seguito le sue parole.
"Essendo rimasto fuori per diversi mesi, la forma non è al massimo. Ho ripreso a lavorare con la squadra da una settimana, come ha detto anche il mister servirà ancora un po di tempo però credo che in quindici giorni sarò vicino al 100% della condizione".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.