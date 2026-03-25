L'appello di Melli: "Sarri continui solo se è orgoglioso di allenare la Lazio"
Ai microfoni di Radio Radio Franco Melli è tornato a parlare di Lazio dicendo la sua anche sul tecnico Maurizio Sarri: "Per me non cambierà niente. Credo che si andrà avanti ad oltranza anche l’anno prossimo. Serve un miracolo che al momento è inimmaginabile".
"Ci sono molto rimpianti perché anche così com’è la squadra di poteva fare molto di più e avere una posizione migliore in classifica. Per molto tempo siamo andati avanti con una situazione se non più unica che rara".
"Questa situazione ha penalizzato il rendimento anche dello stesso allenatore che in certi periodi è apparso svogliato, avvilito, preoccupato. Adesso siamo secondo me per tutto quello che c’è alle spalle siamo in una fase sorprendente. Abbiamo scoperto che la Lazio può battere chiunque. D’ora in avanti Sarri deve rimanere se è felice di allenare la Lazio, se è orgoglioso, non il contrario”.
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