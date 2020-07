Lazio, Acerbi tranquillizza i tifosi: "Problema al ginocchio? Solo un brutto spavento" - FT

Un vero leone non s'arrende mai. Neanche, e soprattutto, dopo esser finito a terra. La botta al ginocchio rimediata da Francesco Acerbi nell'ultima gara contro il Cagliari ha fatto tremare i tifosi della Lazio, spaventati da una sua eventuale assenza nelle ultime tre partite di campionato. È stato lo stesso difensore a rasserenare gli animi, pubblicando un messaggio sul proprio profilo Instagram: "In molti mi avete chiesto come sta il ginocchio e per questo vi ringrazio. Tranquilli, è stato solo un brutto spavento". L'ex Sassuolo, che non ha preso parte alla seduta d'allenamento odierna, stringerà i denti e tenterà fino all'ultimo di essere della partita, magari sedendosi in panchina, pronto a entrare in campo appena ce ne fosse bisogno. La gente laziale può tirare un sospiro di sollievo, ci vuole altro per fermare quello che è, a tutti gli effetti, il vero highlander biancoceleste.

In molti mi avete chiesto come sta il ginocchio e per questo vi ringrazio. Tranquilli è stato solo un brutto spavento 🦁#Acerbi#Ace#CMonEagles pic.twitter.com/Yf8PtnZbIn — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) July 25, 2020

FORMELLO - Lazio, Acerbi non si allena. Marusic c'è, Correa prova con Ciro

Serie A, la corsa per il secondo posto: il calendario di Atalanta, Inter e Lazio

TORNA ALLA HOMEPAGE