Lazio, As: "Il Malaga non ufficializza Jony, non è a conoscenza di accordi"

L'arrivo di Jony alla Lazio è stato registrato sul sito della Lega. Eppure, in Spagna non cessano le recriminazioni del Malaga e del suo presidente Al Thani, ostinato a non accettare il trasferimento dell'esterno spagnolo al club biancoceleste. Gli ultimi malumori della dirigenza andalusa, riguardo all'ormai ribattezzato, in terra iberica, "caso-Jony", vengono definiti dal popolare quotidiano iberico As "l'ennesima magnifica soap opera derivante dalla mancata risolutezza di Abdullah Al Thani nel concludere affari in entrata o in uscita". In effetti, tutta questa situazione si sarebbe forse evitata se il Malaga non avesse temporeggiato sull'invio del transfer per il prestito. Una strategia che ha avuto, come conseguenza, lo svincolo di Jony. L'esterno ha esercitato la clausola contrattuale che gli ha permesso di sposare una squadra di massima serie dopo la retrocessione del Malaga. Questo sviluppo degli eventi ha fatto infuriare il dirigente qatariota, determinato a dare battaglia (almeno a parole) per non perdere gratuitamente il classe '91. E ora che il trasferimento è stato ratificato dalla Lega, sul quotidiano spagnolo si legge la reazione a caldo del presidente: "Il Malaga non ufficializza il passaggio di Jony alla Lazio annunciato dalla Lega italiana". Anzi: "il Malaga non è a conoscenza di alcun tipo di accordo". Le pretese andaluse suonano paradossali: "L'asturiano si allena con la Lazio e ha persino giocato un'amichevole. Eppure, risulta ancora un giocatore del Malaga perché, tanto per cambiare, il singolare sceicco qatariota si rifiuta di firmare [...]. Jony ha un contratto con il Malaga fino al 2020, che contiene una clausola che gli permette di partire su decisione unilaterale, senza alcun compenso per il club. Qualcosa che Al Thani non ammette". Eppure, la registrazione del trasferimento da parte della Lega non lascia spazio a grossi dubbi: il futuro di Jony è biancoceleste.



MILINKOVIC AL MANCHESTER: LA SITUAZIONE

HERNANES PARLA DI TARE

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE