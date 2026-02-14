Lazio - Atalanta, Sarri non parla nel pre partita: cos’è successo
14.02.2026 17:55 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Prima dell'inizio della sfida tra Lazio e Atalanta, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri non si presentato ai microfoni di Dazn per la consueta intervista pre partita. A rendere noto che l'alenatore non avrebbe parlato è stata Barbara Cirillo, conduttrice della trasmissione 'Vamos' che, pur non rendendo noti i motivi, ha affermato:
"Non è stato possibile realizzare l'intervista a Maurizio Sarri, indipendentemente dalla nostra volontà. Lo diciamo perché ci dispiace non fornire questo tipo di servizio ai tifosi della Lazio, che sicuramente avrebbero voluto ascoltarlo visto che lo avevamo promesso"
