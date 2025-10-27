Lazio, Cardone: "Vincere a Pisa può cambiare la stagione. Gila? Gli agenti..."

All'indomani di Lazio - Juventus, Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare la vittoria ottenuta dalla squadra di Sarri. Oltre a eleggere i suoi migliori in campo, il giornalista di Repubblica ha espresso anche le sue considerazioni sull'arbitraggio e sulle dichiarazioni di Mario Gila sul rinnovo, sottolineando poi l'importanza che potrebbe avere un successo nella prossima gara contro il Pisa. Queste le sue parole:

“L’arbitro non ha avuto il coraggio di espellere un calciatore della Juventus in crisi, questo la dice lunga sulla personalità della classe arbitrale. Ed è questo deve far riflettere, oltre a ciò che fanno alla Lazio".

"Le parole di Gila sul rinnovo? Lui sostiene che nessuno lo ha chiamato, la società ribadisce altro. Come dico sempre: le dichiarazioni pubbliche vanno filtrate. La sua scadenza è nel 2027, i suoi agenti non hanno interesse a rinnovare. La Lazio da tanto prova a farlo firmare. Già in estate poteva partire, c’è stata una richiesta importante dal Bournemouth".

"Il migliore in campo di ieri? Farei due nomi: la favola di Basic è bellissima, la sua rivincita; poi c’è Isaksen che ha fatto una partita eccezionale, ha costretto Tudor a cambiare la marcatura, non lo hanno mai fermato, ha duettato bene con Lazzari, ha subito numerosi falli".

"Questa vittoria cambia tanto se vinci a Pisa, a quel punto potrebbe cambiare la stagione. Questi tre punti ci hanno dato la possibilità di cambiare la stagione; se fai una prestazione importante a Pisa, e non facile perché ci andrai con gli stessi, acquisisce maggiore valore il successo di ieri”.