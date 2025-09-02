Lazio, Castellanos insieme a Il Boss della Tecnica: l'incontro dopo il Verona - VD

Quella di Lazio - Verona è stata una serata da incorniciare per Castellanos. L'argentino è stato il protagonista assoluto della serata con un gol e due assist, di cui uno splendido di rabona. Nel post partita poi il Taty ha incontrato Il Boss della Tecnica, che gli ha fatto i complimenti per la partita: "Ma la tua rabona? Mamma mia!", gli ha detto. "È bella, no? Piaciuta?", ha risposto il centravanti biancoceleste, che poi ha anche regalato la maglia all'influencer. Di seguito il video pubblicato su Instagram.

