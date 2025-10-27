Lazio, che 'buongiorno' sui social: l'esultanza di Sarri al gol di Basic - VIDEO
Sarri ci credeva. Aveva preparato questa partita per portarsi a casa i tre punti. In conferenza stampa aveva parlato di arroganza, di voglia di fare la partita, di nessuna paura nonostante l'emergenza, nonostante le defezioni. E così è stato.
La sua Lazio riesce a battere la Juventus, a raccogliere l'ottavo punto nelle ultime quattro partite, e lo fa con la rete di Toma Basic: il giocatore che Sarri ha ritrovato, ripescato e rilanciato approfittando dello stop di Dele-Bashiru.
Ed è proprio il gol del centrocampista croato il protagonista, in qualche modo, del video pubblicato dalla società sui social per dare il 'Buongiorno' a tutti i tifosi. Un video che, iniziando da quella di Sarri, ripercorre tutte le esultanze dei biancocelesti dopo la rete del numero 26 laziale.