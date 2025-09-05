Lazio, cresce il malumore di Mandas: Sarri pronto a condedergli una chance

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno di Sarri alla Lazio è coinciso con il rilancio di Ivan Provedel. Nonostante fosse stato messo da parte da Baroni in favore di Mandas, Mau ha deciso di puntare nuovamente su quello che è un suo pupillo, promuovendolo a titolare e facendolo partire dall'inizio nelle prime due gare disputate in campionato. Dopo l'errore sulla rete di Douvikas a Como, nel match casalingo contro il Verona il portiere è risultato abbastanza inoperoso, compiendo appena una parata e ottenendo un clean sheet che mancava da 224 giorni.

Non curandosi delle esigenze della società, interessata a mantenere alto il valore del greco in vista di una possibile futura cessione, Mau intende dare continuità a Provedel, che dovrebbe partire dal primo minuto anche contro il Sassuolo e nel derby contro la Roma. Secondo Il Messaggero, dopo la stracittadina dovrebbe iniziare l'alternanza tra i pali, con Mandas che dovrebbe avere due chance contro Genoa in trasferta e Torino in casa per provare a far cambiare idea al tecnico.

Nonostante la promozione di Provedel, Mau ha un'alta considerazione del greco e non intende accantonarlo, consapevole che resta un patrimonio importante per il club. Se il friulano non dovesse dare sufficienti garanzie per il futuro, la Lazio avrebbe già in casa il suo sostituto, in caso contrario, una cessione del ventitreenne potrebbe portare un piccolo tesoretto nella case societarie. Il mancato utilizzo sta facendo innervosire Mandas e il suo entourage, che aspetterà i prossimi mesi per fare un punto sul da farsi. Una cosa è certa però: nella Lazio ci sarà spazio solo per uno dei due in futuro.

Pubblicato il 4/9