Lazio, Isaksen si riprende la fascia: il Sassuolo nel mirino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Altro che semplice ripresa degli allenamenti: per Gustav Isaksen è stata una vera ripartenza. Il danese, atteso da settimane, ha risposto presente già mercoledì, riaggregandosi al gruppo dopo un lungo stop. Nessuna amichevole in estate, due giornate di campionato saltate, ma ora l’attaccante è pronto a rimettersi in gioco e a conquistare di nuovo la Lazio.

La sua estate è stata un calvario, ricorda il Corriere dello Sport: fermato dalla mononucleosi dopo appena quattro giorni di ritiro, ha trascorso oltre un mese e mezzo ai box. Il virus lo ha debilitato, costringendolo a una lenta fase di riatletizzazione. Adesso, con gli allenamenti collettivi, potrà finalmente alzare intensità e ritrovare ritmo, in vista della sfida del 14 settembre contro il Sassuolo, quando potrebbe tornare tra le opzioni di Sarri.

Il tecnico lo attendeva: nelle prime due giornate si è affidato a Cancellieri, sorpresa del precampionato, ma il recupero di Isaksen offre una pedina in più e, potenzialmente, il titolare della fascia destra. Per lui sarà l’anno della verità: niente più alibi, se non la preparazione compromessa. Al primo anno in Italia è stato frenato dall’ingombrante presenza di Felipe Anderson, mentre ora gli si chiede il salto di qualità decisivo.

Con Baroni aveva conquistato spazio a metà stagione, salvo calare nei momenti chiave della corsa all’Europa. Restano impressi i due gol al Napoli e la rete al Viktoria Plzen, segnata in trasferta con due uomini in meno. Prima del ritiro si era detto entusiasta di ritrovare Sarri: non immaginava di dover combattere con la mononucleosi. Ora la missione è chiara: dare subito una mano, almeno a partita in corso, e guadagnarsi la consacrazione.