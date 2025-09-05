Lazio, Rovella convince Sarri: Cataldi perde terreno in mediana

RASSEGNA STAMPA - Niccolò Rovella prende in mano le redini del centrocampo della Lazio. Dopo un'estate in cui sembrava profilarsi un dualismo con Cataldi, l'ex Genoa sembra ora aver convinto a tutti gli effetti Sarri, che ha maturato la scelta di affidargli la cabina di regia. Partito dalla panchina alla prima contro il Como, a causa del doppio viaggio per la nascita della figlia Venere, Rovella è stato schierato dal primo minuto contro il Verona e la sua prestazione ha ripagato a pieno la fiducia accordatagli da Mau.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, nel ruolo di play è stata fissata a tutti gli effetti una gerarchia, che ora vede il 23enne davanti a Cataldi. Dopo essere rimasto per buona parte dell'estate in bilico a causa della clausola rescissoria da 50 milioni attivabile fino al 31 luglio, Rovella è ora pronto a tornare al centro della Lazio, come dimostrato nella gara contro gli scaligeri all'Olimpico, nella quale ha avviato l'azione conclusa con la rete di Guendouzi, per poi servire da calcio di punizione l'assist per il gol di testa di Castellanos. Nel post partita, Sarri ne ha lodato le qualità, chiedendogli ancora qualcosa in più, ma Rovella adesso ha la completa fiducia del Comandante.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.