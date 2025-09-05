Lazio, Sarri e gli assi ancora da calare: il punto sugli infortunati
RASSEGNA STAMPA - Una prova di forza e carattere, quella della Lazio che ha travolto il Verona con un netto 4-0 nella seconda giornata, chiudendo il match già dopo dieci minuti con due reti e cancellando la brutta caduta di Como. Un segnale importante, che conferma la voglia della squadra di Sarri di rialzarsi e tornare convincente, nonostante le assenze pesanti che hanno condizionato questo avvio di stagione.
Il leader difensivo Alessio Romagnoli, squalificato nelle prime due giornate, è pronto a riprendersi il suo posto: inizialmente sarà affiancato da Gila, ma Provstgaard, in crescita costante, potrebbe diventare un’opzione credibile. In avanti Sarri attende Gustav Isaksen, fermato per oltre un mese dalla mononucleosi: il danese, tornato in gruppo, ha davanti a sé una settimana per rimettersi in condizione e candidarsi a una maglia da titolare già contro il Sassuolo il 14 settembre.
Buone notizie anche dal centrocampo, dove Vecino si prepara a rientrare: il tecnico lo conosce bene dai tempi di Empoli e lo considera un titolare aggiunto, pronto a prendere il posto di Dele-Bashiru. Più indietro Patric, alternativa in difesa, e Mandas, che a breve dovrebbe iniziare l'alternanza con Provedel: come scrive il Corriere della Sera, uno dei due portieri saluterà a fine stagione.