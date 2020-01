Lazio, D'Amico: "Giroud può portare entusiasmo, ma non è Klose..."

Poche ore e il mercato sarà chiuso, la Lazio ha poco tempo per chiudere un'eventuale trattativa. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex biancoceleste D'Amico: "Giroudon è nei miei sogni. Non è il Klose di qualche anno fa, ma potrebbe diventarlo. E' questione di entusiasmo. L'arrivo di Giroud porterebbe entusiasmo alla squadra. La gente ha bisogno di entusiasmarsi e sarebbe comunque giusto per questo. Io prenderei anche un vice-Lucic".

