Lazio, De Biasi: "Strakosha ha imparato dalla sua famiglia, è tra i primi 5 portieri in A"

Gianni De Biasi, allenatore e opinionista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Centro Suono per parlare di attualità e anche di Lazio. Vista la sua esperienza come ct dell'Albania, il tecnico trevigiano si è soffermato soprattutto su Strakosha. Portiere che ha lanciato da titolare nella nazionale albanese: "Inzaghi sta dimostrando di saper tirare fuori il massimo dai suoi giocatori, sta facendo un lavoro davvero eccellente" - ha detto prima di parlare di Strakosha - "Thomas è un giocatore dotato di gran carattere e disciplina, qualità che ha preso dalla famiglia, visto che suo padre è stato portiere della nazionale albanese. Ha ancora grandi margini di miglioramento, forse deve migliorare in alcuni aspetti fuori dai pali ma credo che in questo momento sia sicuramente tra i cinque migliori portieri della Serie A".

CALCIOMERCATO LAZIO, CERCASI RINFORZI

LA LAZIO TORNA IN CAMPO, GHIRELLI: "NON SONO D'ACCORDO"

TORNA ALLA HOMEPAGE