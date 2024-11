Lazio, Dia a LSC: "Vogliamo chiudere bene prima della sosta. Mi piace..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'MVP di Lazio - Cagliari è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per raccontare le emozioni della gara. Le parole di Dia: "Adesso ho trovato casa, posso portare i tre MVP della stagione. Con grande sacrificio della squadra e coraggio abbiamo fatto una bella partita. Sapevamo fosse difficile, abbiamo risposto bene. Se ero sicuro che Scuffet la respingesse così? Si perché in allenamento il mister ha detto che dobbiamo seguire ogni tiro, sapevo che Pellegrini avrebbe tirato forte e l’ho seguito. Voglio segnare e aiutare la squadra anche con assist, col movimento. Sono un giocatore offensivo, mi piace segnare e se non posso allora voglio fare così”.

“Per me abbiamo iniziato bene, il Cagliari lascia spazio tra le linee e ne abbiamo approfittato. Alla fine della prima parte abbiamo lasciato noi un po’ di spazio, abbiamo fatto fatica e poi loro hanno segnato. È vero che il secondo tempo era dalla nostra per possesso palla, poi siamo riusciti a segnare”.

“Due partite prima della sosta e abbiamo a cuore di chiuderle bene sia giovedì sia domenica a Monza, siamo concentrati su questo”.

