Lazio, è il compleanno di Orsi: gli auguri del club - FOTO
Fernando Orsi spegne oggi 64 candeline. Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha voluto fare gli auguri all'ex portiere biancoceleste tramite il suo sito ufficiale e i suoi canali social.
"Compie oggi gli anni Fernando Orsi. L`ex portiere della Lazio spegne 64 candeline. Nato il 12 settembre del 1959 a Roma, Orsi arriva in biancoceleste nel 1982 e rimane nella Capitale prima per 3 anni e successivamente dal 1989 al 1998, anno del suo ritiro dal calcio giocato. Con la Lazio colleziona 136 presenze totali, conquistando una Coppa Italia nel 1998".
