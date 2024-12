Lazio, Fabiani su Castrovilli: "Poteva fare di più. L'asticella oggi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il direttore sportivo Angelo Fabiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, in compagnia di Mattia Zaccagni, per salutare i tifosi in vista della fine dell'anno e per rispondere ad alcune questioni poste da tifosi e giornalisti. Il ds biancoceleste ha parlato anche di Gaetano Castrovilli, il quale non è ancora riuscito a ritagliarsi il suo spazio a Roma anche per colpa degli infortuni. Ecco di seguito la risposta di Fabiani sul tema dell'ex Viola: "Castrovilli? È un giocatore che abbiamo preso quest'anno con un anno di contratto. Sapevamo dei suoi problemi, anche se i fastidi di operazioni passate non hanno mai dato problemi. Quando è stato chiamato in campo ha fatto la sua parte, poteva fare molto molto di più. Ma è anche vero che non ha minutaggio nelle gambe, e togliere minuti a Rovella, Guendouzi, Dele-Bashiru non è facile. Allo stesso tempo non è semplice trovare un giocatore che possa pareggiare il loro rendimento. L'asticella oggi si è leggermente alzata. Mi piacerebbe che la Lazio si muovesse come fanno il Feyenoord e il Celtic. C'è un programma che va da zero a tre anni, siamo solo all'inizio. Ringraziamo tutti per quello che stiamo facendo. Stiamo andando bene, ora dobbiamo continuare. Le idee sono abbastanza chiare".