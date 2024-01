Lazio, Felipe Anderson a Dazn: "Serviva questa maturità di squadra, vittoria che ci dà fiducia"

La Lazio vince, ancora, e lo fa con la rete di Felipe Anderson decisamente in crescita in queste ultime gare rispetto alla prima parte della stagione dove il brasiliano ha faticato e non poco.

Al termine della gara proprio il brasiliano è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Lavoriamo tutti i giorni per trovare il gol, soprattutto come oggi in un momento in cui la squadra ne aveva bisogno. Siamo in crescita. Quando Luis Alberto non c’è si sente la mancanza, mancherebbe a qualsiasi squadra, vedendolo in allenamento stava bene. Noi dobbiamo essere sempre svegli dobbiamo per le sue giocate, per quegli assist e approfittarne. A me piace giocare in ogni posizione, da falso nueve non do punti di riferimento agli avversari, contento che i risultati siano arrivati. Serviva questa maturità di squadra, quello che abbiamo messo oggi e nelle ultime quattro gare è quello che dobbiamo mettere in ogni gara. Quella di oggi è una vittoria che ci da fiducia e tranquillità ma siamo ancora un po’ lontani da quello che vogliamo".

"Contento di aver raggiunto il traguardo delle 300 partite, tutti sanno che amo questa città, questa squadra. Sono felice per questa storia che stiamo creando insieme. Rinnovo? Ne stiamo parlando decideremo cosa è meglio per tutti”.