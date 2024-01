Lazio, Felipe Anderson a LSC: "Amo questa squadra! Il Brasile? Sono sicuro che..."

Quota 300 partite con la maglia della Lazio, di queste 126 consecutive e un gol per celebrare questi traguardi regalando alla squadra una preziosa vittoria contro il Lecce. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Felipe Anderson ha commentato questa giornata piena di emozioni:

"Questi numeri sono un onore, raggiungere questi traguardi con la squadra che amo mi rende felice. Lo spirito che c'è nello spogliatoio è importante anche per i singoli, ci aiuta a rendere tutto più facile. Oggi nel calcio ci sono più di undici titolari, quindi tutti devono farsi trovare pronti e portare avanti questa mentalità è importante. Chiunque gioca si mette sempre a disposizione, con lo stesso spirito e atteggiamento: questo ci permette di vincere. Il mio ruolo? In allenamento riesco sempre a prestare attenzione ai movimenti dei compagni per riuscire a trovarli più facilmente e studio da Ciro come muovermi io. Inizialmente è stato difficile, ma ora per me sta diventando naturale. La Nazionale? Ci penso sempre. La lazio per me è sempre la priorità, se gioco e sto bene magari tornerà anche il Brasile".