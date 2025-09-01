Lazio, il canale ufficiale sbarca su Sportitalia: l'annuncio del direttore Criscitiello
La Lazio e Sportitalia insieme. A partire dai prossimi giorni, infatti, accedendo all'applicazione o al portale di Sportitalia sarà possibile vedere gratuitamente il canale ufficiale della società biancoceleste: Lazio Style Channel. A fare l'annuncio è stato il direttore del canale televisivo, Michele Criscitiello, nel corso del live dallo Sheraton di Milano per l'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato.
