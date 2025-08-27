Lazio, il tuo inno per l'Italbasket: la scelta dei campionati europei
Nel primo pomeriggio avranno inizio di campionati europei di Basket con la partita tra Gran Bretagna e Lituania. Per gli appassionati l'attesa si fa sempre più trepidante, con l'Italia che scenderà in campo domani alle ore 20.30. Nel frattempo, però, sulle storie Instagram dell'Eurobasket è possibile 'entrare' nei ritiri delle varie nazionali e godersi alcuni retroscena dei loro allenamenti o dei loro attimi di relax prima degli impegni ufficiali. Tra questi anche quello dell'Italbasket che appare sulle storie social dei campionato europei con uno scherzo tra due giocatori della rosa di Pozzecco e con in sottofondo, apparentemente senza un motivo specifico, l'inno della Lazio.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.