Lazio, Immobile in lizza per i 'Panini Awards' - FOTO

Ciro Immobile potrebbe ricevere un altro importante riconoscimento per la fantastica stagione appena compiuta. Dopo la vittoria della Scarpa d'oro ed aver eguagliato il record di Higuain per il maggior numero di reti segnate in una stagione, l'attaccante della Lazio potrebbe vincere i 'Panini Awards' per la sezione attaccanti.

PANINI AWARDS - I fan decideranno chi incoronare come migliore tra Immobile, Cristiano Ronaldo, Lukaku e Caputo tramite un sondaggio sui canali social della casa editrice modenese. Il numero 17 biancoceleste ha compiuto una stagione favolosa e per questo merita tale ricompensa. L'approvazione da parte di tutti i tifosi di calcio (della Lazio e non solo) sarebbe motivo d'orgoglio per King Ciro.

