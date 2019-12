Lazio, Immobile segna 12 rigori di fila. Sbaglia con la Juve, ma raggiunge due ex biancocelesti

Quando hai Ciro Immobile in squadra, puoi tirare un sospiro di sollievo: il bomber, generalmente, non lascia scampo all'avversario. I suoi record fanno brillare gli occhi dei tifosi, i suoi gol stanno trascinando la Lazio. Contro la Juventus avrebbe potuto firmare il suo 18 centro in Serie A di questa stagione. Invece, Szczesny è riuscito a ribattere il rigore calciato dal numero 17. Fino a quel momento, Immobile ne aveva insaccati 12 di fila. Si interrompe così la sua striscia positiva, la stessa raggiunta da altri due ex biancocelesti come Bruno Giordano e Massimo Oddo. Sicuramente, la punta di diamante della Lazio avrà modo di rifarsi.

