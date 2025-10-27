Lazio, Isaksen eguaglia un record di Mancini: nessuno come loro per ora...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Gustav Isaksen è uno dei grandi protagonisti della vittoria della Lazio contro la Juve. L'esterno danese, dopo una prestazione a sprazzi contro l'Atalanta, delizia il popolo biancoceleste con una prova degna di una partita contro la Vecchia Signora. Coraggioso nell'uno contro uno, spesso si è aperto campo o ha creato nitide occasioni da gol puntando l'avversario.

A questo ha aggiunto un ottimo contributo in fase difensiva, come viene confermato anche dai più di 10 chilometri percorsi in novanta minuti lungo la fascia destra del campo. Il Gustav Isaksen visto contro la Juve è un giocatore che alla Lazio di Maurizio Sarri potrà fare più che comodo. Un giocatore dalle indiscutibili qualità tecniche che, come svelato dalla Gazzetta dello Sport, nella partita di ieri sera ha eguagliato un record della stagione 2025/2026.

RECORD DI FALLI SUBITI - Isaksen, infatti, contro la Juventus ha subito ben 8 falli, più di tutti in campo, più di tutti in una singola partita da quando è iniziato il nuovo campionato di Serie A. Solo Gianluca Mancini della Roma, infatti, lo scorso 18 ottobre contro l'Inter era riuscito a raggiungere lo stesso numero di falli subiti. Un dato che conferma ulteriormente quanto Isaksen sia stato una spina nel fianco di Kelly e compagni e quanto prezioso sia stato il suo contributo per la vittoria finale.