Lazio, Isaksen: "Sogno il Mondiale con la Danimarca. Daremo tutto"

Si avvicina la finale dei playoff Mondiali per la Danimarca. Dopo aver superato la Macedonia del Nord con una vittoria per 4-0, la squadra di Riemer si giocherà la qualificazione contro la Repubblica Ceca. Intervenuto ai microfoni del portale danese Viaplay, l'esterno della Lazio Gustav Isaksen ha parlato proprio della gara e delle sue sensazioni. Di seguito le sue parole.

"La Repubblica Ceca ha giocato più minuti di noi? Non credo che conti tanto. Quando giochi a questi livelli, il corpo recupera molto in fretta. Inoltre, ci sono stati cinque giorni tra le due partite, quindi saranno freschi anche loro. Secondo me non influirà. Cerco di non fare pensieri negativi. Sono contento di avere la possibilità di cambiare la situazione per il Mondiale. Cerco di pensare positivo e di essere felice per questa chance, poi parleremo dopo la partita. Sono certo che la squadra darà tutto e credo che passeremo il turno".

"Mondiale? È incredibile pensare che una singola partita sia così determinante per noi, ma è solo colpa nostra se ci troviamo in questa situazione. Abbiamo avuto tante occasioni per qualificarci, ora sono contento che ne abbiamo un'altra e dobbiamo coglierla al volo. Fin da piccolo sogno di giocare un torneo del genere con la Danimarca. I giocatori più esperti in squadra mi hanno confermato che rappresentare il proprio paese in queste competizioni è il massimo. Spero vivamente di poterlo fare".

"Mi va bene affrontare avversari forti fisicamente: posso scattare alle loro spalle e sfruttare gli spazi che si creeranno in contropiede. Dovrò essere intelligente ed evitare i duelli fisici. Il nostro sogno è andare ai Mondiali, quindi dobbiamo vincere. Sono certo, però, che affronteremo un avversario che la pensa allo stesso modo. Siamo consapevoli che è una squadra difficile da affrontare e con ottime qualità. Sarà probabilmente una partita equilibrata; dovremo fare tutto il possibile per far girare gli episodi a nostro favore".