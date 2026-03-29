Lazio, Isaksen protagonista in Danimarca. E ora ha un nuovo soprannome
Gustav Isaksen è una delle stelle della Danimarca. Tutto il paese conta su di lui, ancora di più dopo la doppietta segnata in un minuto nella semifinale dei playoff Mondiali contro la Macedonia del Nord. L'esterno della Lazio ha sempre ben figurato con la maglia della Nazionale sin dal suo esordio, arrivando a 6 gol e un assist in 14 presenze. Numeri e prestazioni davvero importanti, che gli hanno permesso di conquistare la fiducia del ct Riemer e di tutti i tifosi. Addirittura si è guadagnato anche un nuovo soprannome, come scrive il portale danese plbold.dk: "Lynet fra Hjerk", ovvero "Il fulmine di Hjerk", dovuto alla sua velocità e al suo dribbling che ha mostrato in campo. Un appellativo che conferma il ruolo la considerazione della stampa in Danimarca sulle sue qualità.