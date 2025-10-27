Lazio - Juve, è di nuovo "Sarri Potter": le pagelle dei quotidiani dopo l'ennesima magia

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Tornate a chiamarlo "Sarri Potter" perché ci voleva una magia per rimettere sui binari una squadra in enorme difficoltà psicologica e numerica.

I tanti infortuni, i risultati che non arrivavano erano mine vaganti per i campi di Formello, mine che il tecnico toscano ha disinnescato con particolare cura e attenzione per i dettagli. Ha lavorato da un punto di vista psicologico, ha "violentato" la sua idea di calcio, ha messo sù una squadra operaia e quindi in grado di far funzionare i meccanismi di una macchina che ha necessità che tutto vada alla perfezione.

Sarri è riuscito a valorizzare tutti i suoi singoli costruendo una creatura diversa rispetto a quella che attendevamo, ma pragmatica e funzionale al punto da riuscire nel capolavoro dell'Olimpico, nella vittoria per 1-0 contro la Juve di Tudor. Sarri inventa, la squadra realizza e i quotidiani premiano il suo lavoro.

CORRIERE DELLO SPORT - Sarri 7,5;

GAZZETTA DELLO SPORT - Sarri 6,5;

TUTTOSPORT - Sarri 7;

IL MESSAGGERO - Sarri 8;

LA STAMPA - Sarri 7;

IL TEMPO - Sarri 8;

IL RESTO DEL CARLINO - : Sarri 6.5.