Lazio, l'ex Immobile e il cordoglio per Eriksson: il messaggio - FOTO

Dalla Turchia, dove ha iniziato una nuova avventura con la maglia del Besiktas, Ciro Immobile ha voluto far arrivare il suo messaggio d'affetto per la scomparsa di Eriksson. L'ex capitano biancoceleste ha avuto l'occasione di salutarlo l'ultima volta all'Olimpico, in occasione della sfida contro il Sassuolo, e ha deciso di ricordarlo condividendo un post attraverso una storia su Instagram accompagnato da un cuore blu.

